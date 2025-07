Trump nennt Musks neue Partei „lächerlich“

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat die von Elon Musk angekündigte Gründung einer neuen Partei als „lächerlich“ zurückgewiesen. Eine solche Partei sorge nur für Verwirrung. „Er kann seinen Spaß damit haben, aber ich denke, es ist lächerlich“, wetterte Trump.

Musk hatte tags zuvor auf seiner Plattform X angekündigt, eine neue politische Bewegung ins Leben zu rufen – die „America Party“. Diese solle den Amerikanern „ihre Freiheit zurückgeben“, so der Tech-Milliardär.

Am Freitag hatte Trump ein umstrittenes Gesetzespaket unterzeichnet, das Steuersenkungen und zusätzliche Ausgaben vorsieht. Musk kritisierte die „Big Beautiful Bill“ zuletzt als Symbol einer ausufernden Einheitspartei, die das Land mit „Verschwendung und Korruption“ ruiniere. Die Gründung seiner „America Party“ solle laut Musk eine Antwort auf das „verkrustete System“ in Washington sein.

Im US-amerikanischen Parteiensystem dominieren traditionell die Republikanische und die Demokratische Partei. Kleinere Gruppierungen, darunter libertäre und populistische Strömungen, spielen nur am Rande eine Rolle.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025