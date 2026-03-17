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Literatur: Siegfried Lenz – Ein Leben für Geschichte und gegen die Pose

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Der Schriftsteller Siegfried Lenz trägt ein graues Sakko und hält seine Brille in den Händen
Der Schriftsteller Siegfried Lenz trägt ein graues Sakko und hält seine Brille in den Händen
Der Schriftsteller Siegfried Lenz (1926 bis 2014) im Jahr 2009. Foto: picture-alliance/ dpa | Jörg Carstensen
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Siegfried Lenz – Ein Leben für Geschichte und gegen die Pose

Vor hundert Jahren wurde Siegfried Lenz geboren. Zwischen Ostpreußen, Elbe und Nordsee schuf er ein Werk von seltener erzählerischer Klarheit, das bis heute Millionen erreicht – und dem Feuilleton oft weniger verpflichtet war als seinem Publikum.

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Der Schriftsteller Siegfried Lenz (1926 bis 2014) im Jahr 2009. Foto: picture-alliance/ dpa | Jörg Carstensen
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