Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angst vor Mittbewerbern: Worum es beim Rechtsstreit der Bahn mit der ausländischen Konkurrenz geht

Angst vor Mittbewerbern: Worum es beim Rechtsstreit der Bahn mit der ausländischen Konkurrenz geht

Angst vor Mittbewerbern: Worum es beim Rechtsstreit der Bahn mit der ausländischen Konkurrenz geht

Italo will der DB Beine machen und künftig Passagiere bis nach Neapel bringen (Symbolbild).
Italo will der DB Beine machen und künftig Passagiere bis nach Neapel bringen (Symbolbild).
Italo will der DB Beine machen und künftig Passagiere bis nach Neapel bringen (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aleandro Biagianti / Agf
JF-Plus Icon Premium Angst vor Mittbewerbern
 

Worum es beim Rechtsstreit der Bahn mit der ausländischen Konkurrenz geht

Erstmals muss die Deutsche Bahn auf ihren Fernstrecken Platz für ernstzunehmende Konkurrenten machen. Ab 2028 wird mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber wie Italo, Trentitalia oder Flixtrain gehen. Dagegen zieht die DB juristisch zu Felde.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Italo will der DB Beine machen und künftig Passagiere bis nach Neapel bringen (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aleandro Biagianti / Agf
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles