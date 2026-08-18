Worum es beim Rechtsstreit der Bahn mit der ausländischen Konkurrenz geht

Italo will der DB Beine machen und künftig Passagiere bis nach Neapel bringen (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aleandro Biagianti / Agf

Erstmals muss die Deutsche Bahn auf ihren Fernstrecken Platz für ernstzunehmende Konkurrenten machen. Ab 2028 wird mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber wie Italo, Trentitalia oder Flixtrain gehen. Dagegen zieht die DB juristisch zu Felde.