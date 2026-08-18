Ein Schrei nach Aufmerksamkeit

Kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt melden sich gratismutig immer mehr Prominente – oder auch nur die, die es gern wären – zu Wort, um dem sonst verachteten Wahlpöbel ins Gewissen zu reden. Die Tragik ihres Wirkens liegt in ihrer Aussichtslosigkeit. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.