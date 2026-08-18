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Prominente gegen die AfD: Ein Schrei nach Aufmerksamkeit

Prominente gegen die AfD: Ein Schrei nach Aufmerksamkeit

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Schauspieler Dieter Hallervorden spricht auf einer Veranstaltung in Naumburg. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze und Hallervorden sprechen im Vorfeld der Landtagswahl unter dem Motto „Kunst braucht Freiheit“ über Demokratie. Es geht um Aufmerksamkeit.
Schauspieler Dieter Hallervorden spricht auf einer Veranstaltung in Naumburg. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze und Hallervorden sprechen im Vorfeld der Landtagswahl unter dem Motto „Kunst braucht Freiheit“ über Demokratie. Es geht um Aufmerksamkeit.
Dieter Hallervorden: Nur einer von vielen Gratismutigen. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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Ein Schrei nach Aufmerksamkeit

Kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt melden sich gratismutig immer mehr Prominente – oder auch nur die, die es gern wären – zu Wort, um dem sonst verachteten Wahlpöbel ins Gewissen zu reden. Die Tragik ihres Wirkens liegt in ihrer Aussichtslosigkeit. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Dieter Hallervorden: Nur einer von vielen Gratismutigen. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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