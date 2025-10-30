Warum wollen Dragqueens denn nun Kindern vorlesen?

Die Dragqueen „Jurassica Parka“ und ihr Engagement für Vorlestunden vor Kindern erscheinen angesichts der Kinderporno-Verurteilung in neuem Licht (Archivbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Der Skandal um die wegen Kinderpornographie verurteilte Dragqueen „Jurassica Parka“ schlägt hohe Wellen. Zu prominent ist die Person. Dabei gerät die Frage in den Hintergrund, warum Dragqueens seit Jahren so vehement auf den Zugang zu Kindern drängen. Eine Kommentar von Martin Voigt.