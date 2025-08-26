Otto-Versand verkauft Kinder-Hijabs: „So kann Ihr Kind sich frei bewegen“

Anzeige

Experten schlagen seit Jahren Alarm: Islamisten in Deutschland werden immer mächtiger. Ob Kalifats-Demonstrationen in Hamburg, Angriffe auf Juden oder immer größere islamische Parallelgesellschaften in den Großstädten. Besonders die Jüngsten werden mehr und mehr unter Druck gesetzt, sich an Schulen islamischem Recht zu beugen.

Zwangsheiraten, Kopftuchzwang und die gezielte Einschüchterung von Kindern. Doch was die einen mit großer Sorge sehen, ist für andere offenbar eine gute Gelegenheit, Geld zu machen. Der einstmals stolze Otto-Versand etwa. Er nutzt die Gelegenheit knallhart aus und verkauft Kinder-Hijabs für die geneigte islamistische Kundschaft.

Vulgäre Anti-AfD-Propaganda ist dagegen kein Problem

In seiner Beschreibung kommt das Versandunternehmen aus dem Schwärmen kaum noch raus. „Schenken Sie Ihrem Kind Komfort und Stil“, jubelt man da etwa. Die Islamisten-Kleidung bringe „nicht nur Freude, sondern auch Bequemlichkeit in den Alltag Ihres Kindes“. Das „hochwertige Polyester“ schmeige „sich sanft an die Haut und sorgt dafür, daß sich Ihr Kind den ganzen Tag über wohlfühlt“. Selbstverständlich ist auch dafür gesorgt, daß der Hijab, wie die islamischen Gesetze es verlangen, auch ja nicht „verrutscht“.

„So kann Ihr Kind ungestört spielen und sich frei bewegen, während es stilvoll bedeckt bleibt“, freut sich der Otto-Versand über die Einhaltung von Scharia-Gesetzen. Am Ende heißt es dann: „Ob für die Schule, den Ausflug oder besondere Anlässe, dieser Kinder-Hijab ist ein zuverlässiger und modischer Begleiter, den Ihr Kind lieben wird.“ Ob das die unters Kopftuch gezwungenen Kinder von Islamisten auch so sehen? Hauptgrund für den Kauf ist laut dem Versandhandel übrigens die Tatsache, daß Mädchen „im jungen Alter dem Islam“ näherkämen.

Kein Problem dagegen hat der Versandhändler mit dem Feilbieten ordinärer Anti-AfD-Propaganda. Den „FCK AFD“ Aufkleber gibt es für 2,69 Euro und sogar in Regenbogenfarben. Damit kann man im Zweifel auch einen grauen Kinder-Hijab noch farblich aufpeppen.