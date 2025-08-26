Mit Video: Linksextremisten attackieren Büro von AfD-Abgeordneten

Anzeige

PÖßNECK. Mutmaßliche Linksextremisten haben erneut das Wahlkreisbüro des Thüringer Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann (AfD) in Pößneck angegriffen. Ein Video, daß der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, zeigt zwei Vermummte, die Steine durch die Scheibe des Büros werfen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen zwei Uhr. Die Polizei habe inzwischen eine Anzeige aufgenommen, sagte Mühlmann der JF.

Seit März dieses Jahres ist es bereits der fünfte Angriff auf sein Büro, wie Mühlmann gegenüber der JF schildert. An einem Tag im März habe es insgesamt drei Attacken gegeben – damals mit Farbe –, ein weiteres Mal kam es im Juli zu Vandalismus des Abgeordneten-Büros im Saale-Orla-Kreis II mit weißer Farbe auf der Fassade.

AfD-Politiker erhebt Vorwürfe gegen die Justiz

Das jetzige Büro Mühlmanns nutzt der Abgeordnete erst seit wenigen Tagen, gemeinsam mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann.

Mühlmann erhob gegenüber der JF schwere Vorwürfe gegen die Justiz in Thüringen. Er wisse aus den vergangenen Jahren, daß „sämtliche Verfahren wegen Sachbeschädigungen an Wahlkreisbüros eingestellt wurden – selbst dann, wenn die Täter bekannt waren“. Er habe den Eindruck, daß „Täter geschützt werden sollen“. Dabei mache es keinen Unterschied, „ob im Justizministerium eine Ministerin von den Grünen oder von der CDU sitzt“. (st)