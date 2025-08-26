Anzeige
Das Bild zeigt, wie Vermummte ein AfD-Büro mit Steinen bewerfen.
Vermummte werfen Steine in AfD-Wahlkreisbüro in Pößneck: Betroffener erhebt Vorwürfe gegen die Justiz im Freistaat. Quelle: privat Screenshot: JF
Thüringen
 

Mit Video: Linksextremisten attackieren Büro von AfD-Abgeordneten

Mutmaßliche Linksextremisten attackieren das Büro des Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann. Nicht zum ersten Mal wird er Opfer solcher Angriffe. Der JUNGEN FREIHEIT liegt das Video der Tat vor.
PÖßNECK. Mutmaßliche Linksextremisten haben erneut das Wahlkreisbüro des Thüringer Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann (AfD) in Pößneck angegriffen. Ein Video, daß der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, zeigt zwei Vermummte, die Steine durch die Scheibe des Büros werfen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen zwei Uhr. Die Polizei habe inzwischen eine Anzeige aufgenommen, sagte Mühlmann der JF.

Seit März dieses Jahres ist es bereits der fünfte Angriff auf sein Büro, wie Mühlmann gegenüber der JF schildert. An einem Tag im März habe es insgesamt drei Attacken gegeben – damals mit Farbe –, ein weiteres Mal kam es im Juli zu Vandalismus des Abgeordneten-Büros im Saale-Orla-Kreis II mit weißer Farbe auf der Fassade.

Das Bild zeigt ein Thüringer AfD-Wahlkreisbüro nach einem Farbanschlag.
Ehemaliges Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann: Täter wurden nie verurteilt. Foto: privat

AfD-Politiker erhebt Vorwürfe gegen die Justiz

Das jetzige Büro Mühlmanns nutzt der Abgeordnete erst seit wenigen Tagen, gemeinsam mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann.

Mühlmann erhob gegenüber der JF schwere Vorwürfe gegen die Justiz in Thüringen. Er wisse aus den vergangenen Jahren, daß „sämtliche Verfahren wegen Sachbeschädigungen an Wahlkreisbüros eingestellt wurden – selbst dann, wenn die Täter bekannt waren“. Er habe den Eindruck, daß „Täter geschützt werden sollen“. Dabei mache es keinen Unterschied, „ob im Justizministerium eine Ministerin von den Grünen oder von der CDU sitzt“. (st)

