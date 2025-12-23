Anzeige
Berlin: Auf Kritik an Wokeness folgt der Schulverweis

Ein Schüler steht im Flur einer Schule und blickt auf ein Ausgangsschild. Schüler blickt auf den Ausgang: In Berlin wurde ein 18jähriger für Kritik an einem woken Workshop rausgeworfen. Foto: picture alliance/dpa | Leonie Asendorpf
Schüler blickt auf den Ausgang: In Berlin wurde ein 18jähriger für Kritik an einem woken Workshop rausgeworfen. Foto: picture alliance/dpa | Leonie Asendorpf
JF-Plus Icon Premium Berlin
 

Auf Kritik an Wokeness folgt der Schulverweis

Ein 18jähriger Schüler wird nach kritischen Nachfragen in einem externen, staatlich geförderten Woke-Workshop vorläufig vom Unterricht ausgeschlossen. Die Schule wirft ihm „antidemokratische“ und „rechtsradikale“ Aussagen vor, benennt diese jedoch nicht. Eine JF-Recherche.

