„Marsch fürs Leben“ in München: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Teilnehmer fast verdoppelt Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Fast 4.000 Menschen schließen sich „Marsch fürs Leben“ in München an

Fast doppelt so viele Menschen wie im vergangenen Jahr zog es am Sonntag im München auf die Straße, um beim „Marsch fürs Leben“ für den Schutz von ungeborenen Kindern zu demonstrieren. Die Zahl der Abtreibungen ist 2022 in die Höhe geschossen.