Künstliche Intelligenz erschafft keinen Terminator

Anzeige







Künstliche Intelligenz (KI) tritt spätestens seit ChatGPT ihren Siegeszug durch alle Welt an. Der Chatbot simuliert fast perfekt menschliche Sprache und gibt viele Fragen passende Antworten – auch, wenn das System noch häufig „halluniziert“, also falsche Antworten ausspuckt. Künstliche Intelligenz wird damit immer wichtiger und ist kaum noch wegzudenken. Das Potential, aber auch die Risiken der computersimulierten Schlauheit diskutierten am Donnerstag christliche Experten auf der Konferenz Christlicher Führungskräfte (KCF) in Berlin.

„Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug und unglaublich nützlich“, äußerte sich Thilo Stadelmann auf der Tagung. Der Christ leitet als Professor das Zentrum für Künstliche Intelligenz an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Zürich. Er definierte KI als „mit dem Computer erzeugtes, intelligent wirkendes Verhalten“.

Künstliche Intelligenz rottet Menschheit nicht aus

Stadelmann sieht als Christ in der KI eine große Chance: „Wir können richtig viel Gutes damit tun. Lasst uns das nutzen.“ So könne die Computerintelligenz helfen, Lösungsansätze für den Klimawandel zu finden oder neue Medikamente zu entwickeln. Auch werde die Künstliche Intelligenz das Bildungssystem „massiv beeinflussen“ und lasse Menschen alle ihre Aufgaben schneller erledigen.

Ängste vor einer vermeintlichen Ausrottung der Menschheit durch Maschineintelligenz wie im Actionfilm „Terminator“ hält Stadelmann eher für Science-Fiction als für seriöse Wissenschaft. Wenn der milliardenschwere Tesla-Chef und Twitter-Besitzer Elon Musk vor der KI warnt, interpretiert er laut dem Züricher Professor eher seine eigene Weltanschauung in das Thema. Kritisch merkte er jedoch an, daß Künstliche Intelligenz keine Wahrheit kenne und sich nicht an Regeln und Moral halte.

Riesige Möglichkeiten, aber auch Risiken

Auch Antje Kruse-Schomaker, leitende Entwicklerin bei der Computerfirma IBM, sieht als Christin den Siegeszug der Künstlichen Intelligenz positiv. Sie könne Menschen helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen, komplexe Probleme lösen, Technik sauber steuern und auch Arbeitsprozesse effizienter machen. „Die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, sind riesig und in ihrem vollen Umfang noch gar nicht erschlossen.“

K.I. selbst ist für die Entwicklerin weder gut noch schlecht – aber auch nicht neutral. So müßten die Systeme Datenschutz und Urheberrechte respektieren. Auch könnten automatisierte Systeme laut Kruse-Schomaker unbeabsichtigt Diskriminierung verstärken oder aufgrund von verzerrten und unvollständigen Daten zu schlechten menschlichen Entscheidungen führen. Als Lösung schlug sie auf der Konferenz „diverse und multidisziplinäre Teams“ beim Aufbau von KI-Lösungen vor. Auch müßten die KI-Antwort in ihren Augen jederzeit transparent herleitbar sein, es müsse also deutlich sein, auf welcher Grundlage das System seine Antworten generiert.

Christen tragen besondere Verantwortung

Letztlich hängen Chancen und Risiken laut Kruse-Schomaker davon ab, wie der Mensch die Künstliche Intelligenz als sein Werkzeug nutzt. Denn die Gefahr für einen Mißbrauch bestehe durchaus: „Wir müssen aufpassen, dass dieses wahnsinnig mächtige Tool nicht missbraucht wird.“ Auch gegen Hackerangriffe – eine „supergefährliche Sache“ – müsse ein KI-System immun sein.

Gerade Christen sollten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und darauf achten, daß die Künstliche Intelligenz nur für ethisch gute Zwecke eingesetzt werde, schlußfolgerte die IBM-Entwicklerin.