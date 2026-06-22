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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Neuer queerer BR-Podcast wirbt mit der Geschlechtskrankheit des Moderators

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Neuer queerer BR-Podcast wirbt mit der Geschlechtskrankheit des Moderators

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Neuer queerer BR-Podcast wirbt mit der Geschlechtskrankheit des Moderators

Vor der Bayerischen Staatskanzlei weht eine Regenbogenflagge – Symbolbild dafür, dass der BR seinen neuen queeren Podcast mit dem Tripper eines Moderatoren bewirbt
Vor der Bayerischen Staatskanzlei weht eine Regenbogenflagge – Symbolbild dafür, dass der BR seinen neuen queeren Podcast mit dem Tripper eines Moderatoren bewirbt
Eine Regenbogenflagge weht vor der Bayerischen Staatskanzlei (Symbolbild). Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
 

Neuer queerer BR-Podcast wirbt mit der Geschlechtskrankheit des Moderators

Tripper als Werbegag: Der Bayerische Rundfunk bewirbt seinen queeren Podcast mitten in München mit einer früheren Geschlechtskrankheit eines Moderators.
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MÜNCHEN. Der Bayerische Rundfunk hat an seinem Funkhaus in der Münchener Innenstadt ein Plakat angebracht, das den neuen LGBTQ-Podcast „Willkommen im Club – der queere Podcast“ bewirbt. Dabei wird prominent die Tatsache angepriesen, dass einer der beiden Moderatoren einmal eine Geschlechtskrankheit hatte, wie Nius berichtet.

Auf dem Plakat sind beide Moderatoren, ein Mann und eine Frau, abgebildet. Neben ihnen sind Pfeile, die zu verschiedenen beschreibenden Stichpunkten weisen. So erfährt der Betrachter etwa, dass die weibliche Moderatorin bisexuell und eine „Datingniete“ sei. Beim Mann wird darauf hingewiesen, dass er in der Vergangenheit einen „Tripper“, also die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, hatte. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Infektionskrankheit der Geschlechtsschleimhäute.

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Auch darüber, dass der männliche Moderator bereits einmal „13 Dates an einem Abend hatte“, informiert das Plakat. „Beide reden im Podcast darüber“, heißt es dabei. (lb)

Eine Regenbogenflagge weht vor der Bayerischen Staatskanzlei (Symbolbild). Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber
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