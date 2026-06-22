Neuer queerer BR-Podcast wirbt mit der Geschlechtskrankheit des Moderators

Anzeige

MÜNCHEN. Der Bayerische Rundfunk hat an seinem Funkhaus in der Münchener Innenstadt ein Plakat angebracht, das den neuen LGBTQ-Podcast „Willkommen im Club – der queere Podcast“ bewirbt. Dabei wird prominent die Tatsache angepriesen, dass einer der beiden Moderatoren einmal eine Geschlechtskrankheit hatte, wie Nius berichtet.

Im unmittelbaren Umfeld liegen mehrere Schulen, sodass nun auch Minderjährige mehr über die Geschlechtskrankheiten eines gebührenfinanzierten Moderators erfahren können.https://t.co/6sAORZ4Vn6 pic.twitter.com/Xq1IO64Gai — NIUS (@niusde_) June 22, 2026

Auf dem Plakat sind beide Moderatoren, ein Mann und eine Frau, abgebildet. Neben ihnen sind Pfeile, die zu verschiedenen beschreibenden Stichpunkten weisen. So erfährt der Betrachter etwa, dass die weibliche Moderatorin bisexuell und eine „Datingniete“ sei. Beim Mann wird darauf hingewiesen, dass er in der Vergangenheit einen „Tripper“, also die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, hatte. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Infektionskrankheit der Geschlechtsschleimhäute.

Auch darüber, dass der männliche Moderator bereits einmal „13 Dates an einem Abend hatte“, informiert das Plakat. „Beide reden im Podcast darüber“, heißt es dabei. (lb)