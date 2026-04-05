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Systemrelevante Branchen: Warum die Kali- und Salzindustrie für Deutschlands Wirtschaft so entscheidend ist

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Blick auf eine Kalihalde der «Kaliwerk Zielitz K+S Minerals and Agriculture Gesellschaft» . Der Dünger- und Salzkonzern K+S in Zielitz betreibt dort eine der weltweit größten Förderstätten, nördlich von Magdeburg.
Blick auf eine Kalihalde der «Kaliwerk Zielitz K+S Minerals and Agriculture Gesellschaft» . Der Dünger- und Salzkonzern K+S in Zielitz betreibt dort eine der weltweit größten Förderstätten, nördlich von Magdeburg.
Kalihalde in Zielitz: Der Dünger- und Salzkonzern K+S betreibt hier eine der größten Förderstätten weltweit. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke
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Warum die Kali- und Salzindustrie für Deutschlands Wirtschaft so entscheidend ist

Kaum beachtet, aber von unschätzbarem Wert: Deutschlands Kali- und Salzindustrie liefert in zahlreichen Sektoren wesentliche Grundstoffe. Doch Klimaauflagen und steigende Energiepreise gefährden das Geschäft.

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Kalihalde in Zielitz: Der Dünger- und Salzkonzern K+S betreibt hier eine der größten Förderstätten weltweit. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke
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