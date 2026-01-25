Anzeige
An einem Tisch sitzt Philipp Ruch, Leiter des linksradikalen „Zentrums für Politische Schönheit“, im Berliner Gerichtssaal – er mußte sich wegen Urkundenfälschung verantworten, einer Täuschung
Philipp Ruch, Leiter des linksradikalen „Zentrums für Politische Schönheit“, im Berliner Gerichtssaal. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium Kunst und Realität
 

Fall Philipp Ruch: Wie Täuschung zur Tugend erklärt wird

Urkundenfälschung als Kunst? Ein Berliner Gericht spricht den Aktionskünstler Philipp Ruch frei – obwohl er die Tat einräumt. Die Begründung: Kunstfreiheit. So einfach kann man es sich machen, wenn man die vorherrschende Hyperrealität ignoriert.

