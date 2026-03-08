Die Lüge der gerechten Sprache

Papstfigur mit Genderstern: Auch vor der Bibel macht die Gendersprache nicht halt. Foto: IMAGO / Steinach

Gendersternchen, Doppelpunkte und neue Wortschöpfungen sollen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Doch im Endeffekt geht es dabei um das Ablegen von Glaubensbekenntnissen – einem Mechanismus, so alt wie die Sprache selbst.