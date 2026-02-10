Bad Bunny beim Superbowl – Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß

Die Superbowl-Halbzeitshow von Bad Bunny: Konservative sollten keine Spießbürger werden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Charles Baus

Viele Konservative und Rechte sind empört über die Halbzeitshow von Bad Bunny beim Superbowl. Dabei bot der Musiker wenig Anlaß dafür. Auch unser Milieu sollte etwas lockerer werden. Ein Kommentar von Anabel Schunke.