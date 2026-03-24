Abgesagte Konzerte? Dieter Bohlen mahnt deutsche Medien ab

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MALEDIVEN. Pop-Titan Dieter Bohlen hat sich aus seinem Urlaub auf den Malediven verärgert über eine breite Medienberichterstattung in Deutschland über angeblich abgesagte Konzerte in Litauen gezeigt. Diese seien, so lautete der Tenor, wegen „russlandfreundlicher Aussagen“ des 72jährigen gecancelt worden. Doch tatsächlich, so Bohlen, habe es diese Konzerte „nie gegeben“.

In einem auf Instagram verbreiteten Video sagte der Künstler: „Aber ein bisschen sauer bin ich. Und deshalb habe ich meinen Anwalt angerufen, und alle, die das geschrieben haben, kriegen heute eine schöne Abmahnung. Also, ein bisschen Spaß muss ich auch haben.“ Unter das Video schrieb er: „Keiner recherchiert mehr, ob was wahr ist oder nicht. Traurig.“

Bohlen: „Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben“

Die aus Bohlens Sicht falsche Nachricht beruht auf Meldungen des litauischen Sender LRT und des staatlichen ukrainischen Online-Portals „United24“. Nachrichtenagenturen hatten sie dann in Deutschland verbreitet. Demnach sollte er mit seiner Band „Blue System“ am 20. und 21. November in Klaipėda und in Kaunas auftreten.

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Auf Instagram erklärte Bohlen nun, wie es tatsächlich gewesen sei: „Was muss ich in den deutschen Medien lesen? Eine litauische Zeitung wird dort zitiert, die geschrieben hat, zwei Konzerte in Litauen sind abgesagt worden – wegen prorussischer Äußerungen von mir. Diese prorussischen Äußerungen waren, dass ich gesagt habe – ist ein paar Monate her – Russland und Deutschland waren mal ein Dreamteam. Ja, das habe ich gesagt, das stimmt. Aber diese Konzerte hat es nie gegeben. Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben für diese Konzerte. Und wenn man keinen Vertrag unterschrieben hat, gibt es auch keine Konzerte, meine Freunde. Also: Konzerte, die es nicht gibt, können auch nicht gecancelt werden.“



Bohlen hatte sich, auch um die hohen Energiepreise in Deutschland zu senken, vor geraumer Zeit dafür ausgesprochen, wieder russisches Gas zu kaufen. Vor drei Jahren hatte der Künstler außerdem die westlichen Sanktionen gegen Russland kritisiert. (fh)