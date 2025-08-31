Arthur Moeller van den Bruck ist aktueller denn je

Arthur Moeller van den Bruck: 100 Jahre nach seinem Tod sind seine Ideen immer noch aktuell. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images

Arthur Moeller van den Bruck ist auch 100 Jahre nach seinem Tod einer, den man als Interlektueller gelesen haben muß. Er kritisierte den Liberalismus – ohne ins Totalitäre zu rutschen. Eine Würdigung von Alain de Benoist.