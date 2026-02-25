Wilmer ist der Post-Bätzing: Neuer Ton, alte Konflikte

Auf Heiner Wilmer warten als Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Bewährungsproben. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Peter Back

Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der Hildesheimer Bischof soll der gesuchte Vermittler sein. Das Erbe des Synodalen Wegs und der Konflikt mit Rom zwingen ihn bald dazu, Farbe zu bekennen. Ein Kommentar von Marco Gallina.