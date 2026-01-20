Was Papst Leo XIV. mit dem Rückzug Bischof Bätzings zu tun hat

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, predigt im September im Dom zu Fulda. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Die deutschen Bischöfe liegen im Clinch mit Rom und haben sich im neuen Papst getäuscht. So erklärt sich, daß Bätzing den Vorsitz der Bischofskonferenz niederlegt. Und wer wird sein Nachfolger? Ein Hintergrundbericht.