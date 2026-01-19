Bätzing tritt als Chef der Deutschen Bischofskonferenz ab

Anzeige

LIMBURG. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, hat seinen Verzicht auf die zweite Amtszeit bekanntgegeben. Der Bischof von Limburg habe sich nach „Beratung und reiflicher Überlegung“ dazu entschlossen, heißt es in seinem Brief an die DBK-Mitglieder, aus dem die Tagespost am Montag zitiert. Für das Miteinander im Gremium wünsche er „weiterhin den Mut zum offenen Wort, zu konstruktivem Ringen und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen“.

Die Bischöfe sollen turnusgemäß im Februar den Nachfolger wählen. Die Entscheidung Bätzings, der die DBK seit März 2020 leitet, fiel wenige Tage vor der letzten geplanten Versammlung des Synodalen Weges. Die vom Vatikan kritisierte Initiative fordert unter anderem die Priesterweihe für Frauen und Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Der noch amtierende Chef der Bischofskonferenz verteidigte die Bestrebungen mehrfach.

Bätzings Nachfolger muß Austrittswelle bewältigen

Mehrfach kritisierte er auch die AfD. 2024 hatte er die Partei in Thüringen als „rechtsextremistisch“ bezeichnet und warnte, sie sei für Christen nicht wählbar (die JF berichtete). Unter Bätzings Führung stellte die DBK klar, daß Engagement in der AfD je nach Umstand zur Entlassung aus kirchlichen Ämtern sowie Ehrenamt führen kann.

Sein Nachfolger wird unter anderem mit dem Mitgliederschwund in der katholischen Kirche zu kämpfen haben. 2024 hatten rund 320.000 Menschen in Deutschland ihren Austritt erklärt, im Vorjahr waren es 403.000 Mitglieder gewesen. (kuk)