Peter Hahnes neues Buch stürmt Bestsellerliste

Anzeige

BERLIN. Peter Hahnes neues Buch „Warum macht ihr uns kaputt?“ stürmt Deutschlands Bestsellerlisten. Das Mitte Januar erschienene Werk des langjährigen ZDF-Moderators erreichte sowohl auf der Spiegel-Rangliste als auch im „Wochenchart“ des Börsenblattes des Deutschen Buchhandels jeweils Platz drei in der Kategorie „Sachbuch Hardcover“.

In einem Interview mit der JUNGEN FREIHEIT erklärte Hahne, mit dem neuen Buch „den Leuten mit knallharten Thesen, die sie aufschrecken, die Augen öffnen“ zu wollen. „Der Buchtitel ist ein Aufschrei, eine Anklage: Warum tut ihr das? Was ist los mit euch? Was ist los mit den Parteien, die Deutschland und Europa aufgebaut haben, die für Wirtschaft, Mittelstand, Meinungsfreiheit und politischen Pluralismus standen? Alles vorbei!“ Das Buch trainiere demnach das „kritische Bewußtsein“ gegen die „innere Tagesschau“.

Hahne war fast drei Jahrzehnte im ZDF tätig

In den 27 Texten befaßt sich der ehemalige Fernsehjournalist kritisch mit Bürokratie, Gender, der schwarz-roten Koalition des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) sowie den Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Anders als seine bisherigen Bücher erschien die Sammlung beim Langen-Müller-Verlag, zuvor hatten unter anderem Bastei-Lübbe und Quadriga Hahnes Publizistik veröffentlicht. Zuletzt hatte das Buch „Ist das euer Ernst?!“ vor zwei Jahren Platz eins der Spiegel- und Börsenblatt-Verkaufsranglisten erreicht.

Der 1952 in Minden geborene Journalist hatte von 1989 bis 1991 das „Heute-Journal“ des ZDF mitmoderiert, danach wechselte er als Studioredakteur zur Hauptausgabe von „Heute“. Von 1999 bis 2010 war Hahne stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios und moderierte das Magazin „Berlin direkt“ im Wechsel mit Peter Frey. Anschließend wurde er Talkmaster bei der Sendung „Peter Hahne“, die bis zu seinem Ruhestand 2017 im Zweiten ausgestrahlt wurde. Zudem ist der bekennende Protestant seit 1996 Kolumnist der Bild am Sonntag und schreibt regelmäßig Kommentare für konservative sowie christliche Zeitschriften. (kuk)