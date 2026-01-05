Wer jetzt noch das Völkerrecht bemüht, hat bereits verloren

Matrjoschka-Puppen von Wladimir Putin (l.) und Donald Trump: Das Völkerrecht hat eine schwere Zeit. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mila Stepanyan

Im Nachhall der US-Intervention in Venezuela erlebt das Völkerrecht zumindest rhetorisch eine Auferstehung. Dabei ist es längst begraben in den neuen Zeit der Machtpolitik der Trumps, Putins und Xis. Darauf muß auch Europa reagieren – aber wie? Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.