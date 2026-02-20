Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Gerade für Migranten ist es wichtig, Deutsch zu lernen (Archivbild).
Gerade für Migranten ist es wichtig, Deutsch zu lernen (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Britta Pedersen
JF-Plus Icon Premium Internationaler Tag der Muttersprache
 

Wenn ein Viertel der Bevölkerung zu Hause kein Deutsch mehr spricht

Wer durch Deutschlands Städte geht, landet im Sprachgewirr. Was die Bundesregierung als Vielfalt feiert, ist jedoch bedenklich, wenn die gemeinsame Sprache verschwindet. Gedanken zum morgigen Tag der Muttersprache von Thomas Paulwitz.

