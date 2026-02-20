Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Linker Terror: So gefährlich ist die französische Antifa

Linker Terror: So gefährlich ist die französische Antifa

Linker Terror: So gefährlich ist die französische Antifa

Mit Fackeln und Vermummung demonstrieren Antifas und Linksextreme im französischen Brest – es ist die Szene, aus der die Mörder von Quentin D. stammen.
Mit Fackeln und Vermummung demonstrieren Antifas und Linksextreme im französischen Brest – es ist die Szene, aus der die Mörder von Quentin D. stammen.
Französische Linksextreme demonstrieren in Brest (Symbolbild). Foto: IMAGO / MAXPPP
JF-Plus Icon Premium Linker Terror
 

So gefährlich ist die französische Antifa

Die Tötung des Identitären Quentin D. hat in Frankreich eine längst überfällige Empörung ausgelöst. Denn die Täter gehören einem linksextremen Milieu an, aus dem eine regelrechte Terror-Miliz entstanden ist. Eine Analyse.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Französische Linksextreme demonstrieren in Brest (Symbolbild). Foto: IMAGO / MAXPPP
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles