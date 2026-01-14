Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Senkung des Bildungsniveaus: Vereinfachung schafft geistige Verarmung

Senkung des Bildungsniveaus: Vereinfachung schafft geistige Verarmung

Senkung des Bildungsniveaus: Vereinfachung schafft geistige Verarmung

Wenn das Smartphone Lernen ersetzt, bedroht die Vereinfachung die Entwicklung der Schüler.
Wenn das Smartphone Lernen ersetzt, bedroht die Vereinfachung die Entwicklung der Schüler.
Wenn das Smartphone Lernen ersetzt, bedroht die Vereinfachung die Entwicklung der Schüler. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
JF-Plus Icon Premium Senkung des Bildungsniveaus
 

Vereinfachung schafft geistige Verarmung

Bloß nicht die Schüler überfordern. Getreu dieser Losung senken Niedersachsen und Berlin das Bildungsniveau herab. Doch diese Vereinfachung wird sich einmal bitter rächen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wenn das Smartphone Lernen ersetzt, bedroht die Vereinfachung die Entwicklung der Schüler. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles