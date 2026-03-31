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Expertenkommission zur GKV-Reform: Stoppt endlich das Plündern der Krankenkassen

Expertenkommission zur GKV-Reform: Stoppt endlich das Plündern der Krankenkassen

Expertenkommission zur GKV-Reform: Stoppt endlich das Plündern der Krankenkassen

Reform der Krankenkassen: Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU, rechts) mit den Mitgliedern der „Finanzkommission Gesundheit“, Leonie Sundmacher, Ferdinand M. Gerlach und Wolfgang Greiner (v.l.n.r.).
Reform der Krankenkassen: Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU, rechts) mit den Mitgliedern der „Finanzkommission Gesundheit“, Leonie Sundmacher, Ferdinand M. Gerlach und Wolfgang Greiner (v.l.n.r.).
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU, rechts) mit den Mitgliedern der „Finanzkommission Gesundheit“, Leonie Sundmacher, Ferdinand M. Gerlach und Wolfgang Greiner (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Stoppt endlich das Plündern der Krankenkassen

Die Krankenkassen geraten in Not, weil sie für Bürgergeldempfänger Milliarden Euro hinblättern müssen. Die Expertenkommission will das Problem auf die Steuerzahler verschieben. Dabei müsste eine Radikallösung her. Ein Kommentar.

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Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU, rechts) mit den Mitgliedern der „Finanzkommission Gesundheit“, Leonie Sundmacher, Ferdinand M. Gerlach und Wolfgang Greiner (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / dts-Agentur
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