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Versickerte Milliarden: Schluss mit dieser „Entwicklungshilfe“!

Versickerte Milliarden: Schluss mit dieser „Entwicklungshilfe“!

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Flüchtlingslager in Kenia: Trotz deutscher Entwicklungshilfe bleibt das Land arm. Fotos: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka /// picture-alliance / dpa | Jörg Carstensen
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Schluss mit dieser „Entwicklungshilfe“!

Deutschland lässt Milliarden Euro in armen Ländern versickern – arm bleiben sie trotzdem. Dabei ließe sich die Entwicklungshilfe deutlich effizienter ausgestalten. Ein Kommentar von Volker Seitz.

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Flüchtlingslager in Kenia: Trotz deutscher Entwicklungshilfe bleibt das Land arm. Fotos: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka /// picture-alliance / dpa | Jörg Carstensen
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