Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Missbrauch und Vergewaltigung vertuscht?: Rotherham liegt in Berlin-Neukölln

Die Vergewaltigungsvorwürfe in der Neuköllner Jugendeinrichtung erinnern an den Rotherham-Komplex (Symbolbild). Foto: picture alliance/Photoshot
JF-Plus Icon Premium Missbrauch und Vergewaltigung vertuscht?
 

Rotherham liegt in Berlin-Neukölln

Eine Gruppe jugendlicher Araber soll in einem Neuköllner Jugendzentrum eine Minderjährige verfolgt und vergewaltigt haben – und das Jugendamt schaute weg. Weil die Täter Moslems sind? Jetzt dürfte gewiss werden, was bereits lange vermutet wurde. Rotherham gibt es auch in Deutschland. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

