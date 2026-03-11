Rotherham liegt in Berlin-Neukölln

Eine Gruppe jugendlicher Araber soll in einem Neuköllner Jugendzentrum eine Minderjährige verfolgt und vergewaltigt haben – und das Jugendamt schaute weg. Weil die Täter Moslems sind? Jetzt dürfte gewiss werden, was bereits lange vermutet wurde. Rotherham gibt es auch in Deutschland. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.