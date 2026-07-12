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EU-Abgeordneter im Interview: „Weite Teile Brüssels wirken wie ein Multikulti-Experiment“

EU-Abgeordneter im Interview: „Weite Teile Brüssels wirken wie ein Multikulti-Experiment“

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EU-Abgeordneter Milan Mazurek: „Wir lehnen die ständige Machtübertragung von den Nationalstaaten auf Brüsseler Bürokratien ab.“ Foto: picture alliance / Hans Lucas | POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS
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„Weite Teile Brüssels wirken wie ein Multikulti-Experiment“

Milan Mazurek vertritt eine der populärsten slowakischen Parteien im EU-Parlament – und sitzt in einer Fraktion mit der AfD. Mit der JF spricht er über seine Kritik an Brüssel, die Korruption in Pressburg und den Krieg in der Ukraine.

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EU-Abgeordneter Milan Mazurek: „Wir lehnen die ständige Machtübertragung von den Nationalstaaten auf Brüsseler Bürokratien ab.“ Foto: picture alliance / Hans Lucas | POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS
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