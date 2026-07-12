„Weite Teile Brüssels wirken wie ein Multikulti-Experiment“

EU-Abgeordneter Milan Mazurek: „Wir lehnen die ständige Machtübertragung von den Nationalstaaten auf Brüsseler Bürokratien ab.“ Foto: picture alliance / Hans Lucas | POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS

Milan Mazurek vertritt eine der populärsten slowakischen Parteien im EU-Parlament – und sitzt in einer Fraktion mit der AfD. Mit der JF spricht er über seine Kritik an Brüssel, die Korruption in Pressburg und den Krieg in der Ukraine.