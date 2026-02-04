Mörderischer Verkehr

Anzeige

Vielleicht sollte man in diesen Tagen froh sein, wenn die Bahn mal wieder gar nicht kommt. Vielleicht sollte man in diesen Tagen auch lieber grundsätzlich auf das Auto umsteigen. Denn das, was sich da auf deutschen Bahnhöfen und Zügen abspielt, ist kaum noch erträglich. Es ist ein einziger Skandal. Es ist lebensgefährlich. Es ist mörderisch.

Nach dem U-Bahn-Mord in Hamburg wird jetzt ein Schaffner in einer Regionalbahn totgeschlagen (JF berichtete). Von einem ausländischen Schwarzfahrer, der in diesem Land nichts zu suchen hat. In Hamburg mordete ein Südsudanese, den die vorherige Ampel-Regierung über ein „humanitäres“ Aufnahmeprogramm nach Deutschland kommen ließ. Ja, richtig gehört: Die Mörder kommen jetzt bequem mit einem Regierungsticket per Flugzeug nach Deutschland.

Das Unbehagen wächst

Der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Weil viele Menschen sich ihm nicht entziehen können. Und er hält der Gesellschaft auch den Spiegel vor. Dreck, Gewalt, Junkies, Obdachlose, aggressive Ausländer. All das gibt es nicht nur, aber besonders oft in Bussen, Bahnen und Zügen. Hier bekommt der staunende, sich ekelnde, eingeschüchterte, zivilisierte Bundesbürger das zu spüren, was uns als „bunte und vielfältige Gesellschaft“ verkauft werden soll.

Nichts in diesem Land zersetzt das Vertrauen in Demokratie mehr als das Bild, das sie nach außen abgibt. Weil die meisten Deutschen ganz genau wissen, daß es mal anders war. Daß es Zeiten gab, in denen man nicht mit mulmigem Gefühl auf dem Bahnsteig steht oder hoffen muß, daß die Eltern, Partner oder Kinder sicher ankommen. Dieser Zweifel frißt sich durch die Köpfe der Republik.

Die Politik und etablierten Regierungsparteien können auf dieses Unbehagen nicht mehr adäquat reagieren. Die abgestandenen, immergleichen Kondolenznachrichten der politisch Verantwortlichen verfangen nicht mehr. Zu oft wurde versprochen, jetzt doch endlich zu handeln, ohne daß am Ende überhaupt irgendetwas passiert. Hilflos schreit man dann nach Strafverschärfungen, die schon deswegen ins Leere laufen, weil an deutschen Gerichten zu viele Richter sitzen, die gezielt nach Gründen suchen, um möglichst geringe Strafen zu verhängen. Die es auch noch gut meinen mit jenen, die unsere Gastfreundschaft mißbrauchen.

Entlarvende Äußerungen

Die Alternative wäre das Eingestehen der Tatsache, daß die Migrationspolitik komplett gescheitert ist. Doch an dieser letzten Lebenslüge werden sie ewig festhalten. Also gibt man sich damit zufrieden, Schweigeminuten abzuhalten. Das Statement der Bahn-Chefin Evelyn Palla sagt alles: „Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum kommt es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen? Wir, die Politik, die Gesellschaft, müssen Antworten geben.“

„Wir“ sind jetzt also plötzlich in der Pflicht. „Wir“ sollen uns jetzt Fragen stellen. „Wir“ sollen jetzt auch „Antworten“ geben, die sowieso niemand hören will. Es ist ein schäbiger Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Denn „wir“ haben nicht entschieden, das Land mit kriminellen Migranten zu fluten. „Wir“ haben auch nicht entschieden, diesen kaputten Südsudanesen in die Bundesrepublik einzufliegen. Gesellschaftliche Kollektivierung von Versagen ist immer auch ein indirektes Schuldeingeständnis.

Aber „wir“ müssen jetzt mit den Zuständen leben. So lange zumindest, bis „wir“ uns ein Herz nehmen und diejenigen, die uns dumme Fragen zu ihrer Politik stellen, aus ihren Ämtern wählen.