Minneapolis ist keine Heldengeschichte – für niemanden

Nach den tödlichen Schüssen von Minneapolis kommt es wie hier in Detroit in den ganzen USA zu Demonstrationen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jim West

Nach tödlichen Schüssen bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis stehen sich die politischen Lager in den USA erneut unversöhnlich gegenüber. Das Problem: Aus ihrer Sicht sind beide Seiten im Recht. Eine Möglichkeit zur Versöhnung scheint ausgeschlossen. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.