Linksextremisten am Verfassungsgericht: Die Republik müßte beben

Erst war es einer, jetzt sind es sogar zwei: In Bremen haben Linksextremisten am Verfassungsgericht mitgemischt. Es ist ein ungeheurer Skandal. Trotzdem hält sich die Aufregung in Grenzen. Ein Kommentar.