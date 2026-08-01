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JF-Serie: Wie die EU still und heimlich Nationalstaaten entmachtet

JF-Serie: Wie die EU still und heimlich Nationalstaaten entmachtet

JF-Serie: Wie die EU still und heimlich Nationalstaaten entmachtet

Der französische Außenminister Robert Schuman verkündet am 9.5.1950 im Uhrensaal des Außenministeriums am Quai d'Orsay in Paris vor der Nationalversammlung den Plan zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion), mit dem Ziel, die gesamte Kohle- und Stahlproduktion Frankreichs und Deutschlands einer Hohen Behörde zu unterstellen und andere Staaten zur Mitwirkung einzuladen. Der so genannte "Schuman-Plan" wurde am 18.4.1951 in Paris unterzeichnet. Er trat am 23.7.1952 für eine Dauer von 50 Jahren in Kraft. [dpabilderarchiv]. Der französische Außenminister Robert Schuman im Uhrensaal: Die Verkündung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde nachgestellt. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
Der französische Außenminister Robert Schuman verkündet am 9.5.1950 im Uhrensaal des Außenministeriums am Quai d'Orsay in Paris vor der Nationalversammlung den Plan zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion), mit dem Ziel, die gesamte Kohle- und Stahlproduktion Frankreichs und Deutschlands einer Hohen Behörde zu unterstellen und andere Staaten zur Mitwirkung einzuladen. Der so genannte "Schuman-Plan" wurde am 18.4.1951 in Paris unterzeichnet. Er trat am 23.7.1952 für eine Dauer von 50 Jahren in Kraft. [dpabilderarchiv]. Der französische Außenminister Robert Schuman im Uhrensaal: Die Verkündung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde nachgestellt. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
Der französische Außenminister Robert Schuman im Uhrensaal: Die Verkündung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde für das Bild nachgestellt. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
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Wie die EU still und heimlich Nationalstaaten entmachtet

Während die EU über die Inhalte der Politik ihrer Mitglieder entscheidet, bleibt die Zuständigkeit und die Haftung bei den einzelnen Nationalstaaten. Doch wie funktioniert das und wann fing das an? Eine JF-Serie.

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Der französische Außenminister Robert Schuman im Uhrensaal: Die Verkündung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde für das Bild nachgestellt. Foto: picture-alliance / dpa | dpa
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