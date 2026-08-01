Wie die EU still und heimlich Nationalstaaten entmachtet

Der französische Außenminister Robert Schuman im Uhrensaal: Die Verkündung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde für das Bild nachgestellt. Foto: picture-alliance / dpa | dpa

Während die EU über die Inhalte der Politik ihrer Mitglieder entscheidet, bleibt die Zuständigkeit und die Haftung bei den einzelnen Nationalstaaten. Doch wie funktioniert das und wann fing das an? Eine JF-Serie.