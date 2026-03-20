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Kommt der Energiekrieg?: Kipppunkt am Persischen Golf – diese drei Optionen bleiben Europa jetzt

Kommt der Energiekrieg?: Kipppunkt am Persischen Golf – diese drei Optionen bleiben Europa jetzt

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Eine F/A-18F Super Hornet startet von einem US-Flugzeugträger in Richtung Iran: Kommt jetzt der große Energiekrieg? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S Navy. Was kann Europa jetzt tun?
Eine F/A-18F Super Hornet startet von einem US-Flugzeugträger in Richtung Iran: Kommt jetzt der große Energiekrieg? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S Navy. Was kann Europa jetzt tun?
Eine F/A-18F Super Hornet startet von einem US-Flugzeugträger in Richtung Iran: Kommt jetzt der große Energiekrieg? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S Navy
JF-Plus Icon Premium Kommt der Energiekrieg?
 

Kipppunkt am Persischen Golf – diese drei Optionen bleiben Europa jetzt

Der Irankrieg verschiebt sich von einem militärischen Schlagabtausch zu einer Form von geoökonomischer Kriegsführung. Greifen die USA die iranischen Gasfelder an, wären vor allem Asien und Europa betroffen. Eine Analyse von Michael Wiesberg.

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Eine F/A-18F Super Hornet startet von einem US-Flugzeugträger in Richtung Iran: Kommt jetzt der große Energiekrieg? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S Navy
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