Epstein-Skandal aufarbeiten oder lieber Brot und Spiele?

Die US-Gesellschaft beschäftigt sich derzeit lieber mit der Superbowl-Show als mit dem Epstein-Skandal. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited / picture alliance / empics | Kindell Buchanan

In der US-Gesellschaft tobt eine erregte Debatte. Doch es geht nicht um die Enthüllungen im Epstein-Skandal, die Verstrickung von Politikern und Eliten in sexuellen Mißbrauch. Nein, die Superbowl-Halbzeitshow treibt die Bürger auf die Barrikaden. Das ist leider bezeichnend. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.