Die mutigen Iraner verdienen unsere Unterstützung

Demonstrationen in Berlin gegen das Mullah-Regime: Deutschland sollte die Iraner unterstützen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Die Proteste im Iran irritieren insbesondere linke Meinungsmacher in Deutschland. Denn ein Sturz des Mullah-Regimes ist für sie nicht vorgesehen. Die Politik sollte sich jedoch vor einer Intervention hüten; unterstützen kann sie den Widerstand trotzdem. Ein Gastbeitrag von Jürgen Braun.