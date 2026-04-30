Die Heizungsgesetz-Lüge

So sehen sie aus, die Politiker, die Menschen übers Heizen verarmen: Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Die Koalition schafft Habecks Heizungsgesetz nicht ab. Es wird nur ein klein wenig modifiziert. Heizen mit Gas und Öl wird nun zum Armutsrisiko – genau wie der Besitz eines Eigenheims. Eine Abrechnung.