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Schwarz-Rot gegen die Bürger: Die Heizungsgesetz-Lüge

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So sehen sie aus, die Politiker, die Menschen übers Heizungsgesetz verarmen: Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (v.l.n.r.).
So sehen sie aus, die Politiker, die Menschen übers Heizungsgesetz verarmen: Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (v.l.n.r.).
So sehen sie aus, die Politiker, die Menschen übers Heizen verarmen: Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
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Die Heizungsgesetz-Lüge

Die Koalition schafft Habecks Heizungsgesetz nicht ab. Es wird nur ein klein wenig modifiziert. Heizen mit Gas und Öl wird nun zum Armutsrisiko – genau wie der Besitz eines Eigenheims. Eine Abrechnung.

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So sehen sie aus, die Politiker, die Menschen übers Heizen verarmen: Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
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