Der Propagandakrieg um Grönland hat längst begonnen

Das Maga-Milieu und Trump-nahe Medien in den USA schlagen die Kriegstrommeln. Es gilt, die vom US-Präsidenten lautstark erhobenen Ansprüche auf Grönland zu verstärken. In dieser Weltsicht sind die Europäer nur verarmte, undankbare Bittsteller. Gehen wir der Propaganda nicht auf den Leim. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.