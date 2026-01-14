Anzeige
Sicherheitsgarantien: Der Preis für den Frieden in der Ukraine

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Verteidigungsausschuß, Jan Nolte, pocht auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Foto: AfD
Der Preis für den Frieden in der Ukraine

Frieden in der Ukraine ist wieder eine diplomatische Option geworden. Dazu bedarf es Sicherheitsgarantien, aber keines Nato-Beitritt des Landes. Deutschland muß in diesem Kontext auch für sich selbst Klarheit schaffen. Ein Gastbeitrag von Jan Nolte.

