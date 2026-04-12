Der FDP bleibt nur das Risiko übrig

FDP-Vize Wolfgang Kubicki: Galt während der Corona-Zeit als einer der wichtigsten Kritiker der Maßnahmen. Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Mit Wolfgang Kubicki könnte die FDP einen Chef bekommen, der gerne polarisiert. Doch genau das hat sie nach dem Ampel-Debakel und dem Scheitern des Schönwetterliberalismus bitter nötig. Ein Kommentar von Robert Willacker.