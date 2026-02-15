Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Brüssel gegen Washington: Der digitale Machtkampf beginnt

Brüssel gegen Washington: Der digitale Machtkampf beginnt

Brüssel gegen Washington: Der digitale Machtkampf beginnt

Tech-Milliardär Elon Musk im Weißen Haus: Im Streit um den Digital Service Act gibt ihm Washington Rückendeckung. (Themenbild)
Tech-Milliardär Elon Musk im Weißen Haus: Im Streit um den Digital Service Act gibt ihm Washington Rückendeckung. (Themenbild)
Tech-Milliardär Elon Musk im Weißen Haus: Im Streit um den Digital Service Act gibt ihm Washington Rückendeckung. Foto: IMAGO / Newscom / AdMedia
JF-Plus Icon Premium Brüssel gegen Washington
 

Der digitale Machtkampf beginnt

Aus dem Durchgreifen der EU gegen X und andere Plattformen wird ein diplomatischer Streit. Hinter wohlklingenden Parolen beider Seiten verbirgt sich ein harter Kampf um Geld, Daten und Deutungshoheit. Ein Kommentar von Michael Wiesberg.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Tech-Milliardär Elon Musk im Weißen Haus: Im Streit um den Digital Service Act gibt ihm Washington Rückendeckung. Foto: IMAGO / Newscom / AdMedia
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles