Berliner, eure Politiker hassen euch!

Berlins Regierender Oberbürgermeister Wegner macht eine denkbar schlechte Figur angesichts des Megastromausfalls in der Hauptstadt. Mehr war von ihm jedoch nicht zu erwarten. Sein Sozen-Koalitionspartner ummantelt seine Empathielosigkeit mit Paragraphen. Berliner, merkt euch dieses Verhalten. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.