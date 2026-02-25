Berlinale: Bühne frei für antideutsche Hetze

In der sogenannten Dankesrede auf der Berlinale von Filmemacher Abdallah Alkhatib gab es Israel-Haß und Drohungen. Foto: picture alliance / ABBfoto | –

Daß die Berlinale unpolitisch sein kann, ist bloßes Wunschdenken, gerade in der aufgewühlten Weltlage. Doch eine als Dankesrede getarnte Haßrede mit Drohungen gegen Deutschland ist ein neuer Tiefpunkt. Ein Kommentar von Laila Mirzo.