Wieder verjubelt die Politik Milliarden für die Katz

Kanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geben viel Geld aus, aber nicht für Straßen. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora / JF-Montage

Noch im Haushaltsausschuß hatte die Merz-Regierung ihr 500 Milliarden Euro schweres „Sondervermögen“ auch mit der maroden Straßen-Infrastruktur begründet. Jetzt kommt heraus: Der Straßenbau wird keinen Cent von dem Geld sehen. Das ist ein Offenbarungseid der Politik. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.