Bürgermeisterwahl in New York: Wie Trump Mamdanis Triumph ermöglicht hat

US-Präsident Donald Trump macht die Demokraten unbeabsichtigt durch seine Politik stark. Foto: picture alliance / Consolidated News Photos | Aaron Schwartz – Pool via CNP
Wie Trump Mamdanis Triumph ermöglicht hat

Die US-Demokraten können sich bei Trumps durchwachsener Performance bedanken. Seine Politik treibt ihnen wieder Wähler zu. Der gestrige Sieg demokratischer Kandidaten sollte von den Republikanern als Warnschuß verstanden werden. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

US-Präsident Donald Trump macht die Demokraten unbeabsichtigt durch seine Politik stark. Foto: picture alliance / Consolidated News Photos | Aaron Schwartz – Pool via CNP
