Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bäumchen, rüttel dich: Berlin pflanzt sich in den totalen Bankrott

Bäumchen, rüttel dich: Berlin pflanzt sich in den totalen Bankrott

Bäumchen, rüttel dich: Berlin pflanzt sich in den totalen Bankrott

Bäume verdecken den Reichstag: Nun soll Berlin noch mehr Bäume bekommen.
Bäume verdecken den Reichstag: Nun soll Berlin noch mehr Bäume bekommen.
Bäume verdecken den Reichstag: Nun soll Berlin noch mehr Bäume bekommen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Bäumchen, rüttel dich
 

Berlin pflanzt sich in den totalen Bankrott

Berlin war schon immer besonders, ambitioniert und großzügig im Umgang mit anderer Leute Geld. Wenn die Hauptstadt dann noch ihr grünes Bewußtsein entdeckt, wachsen die Bäume sprichwörtlich in den Himmel. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bäume verdecken den Reichstag: Nun soll Berlin noch mehr Bäume bekommen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles