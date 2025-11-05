Berlin pflanzt sich in den totalen Bankrott

Bäume verdecken den Reichstag: Nun soll Berlin noch mehr Bäume bekommen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Berlin war schon immer besonders, ambitioniert und großzügig im Umgang mit anderer Leute Geld. Wenn die Hauptstadt dann noch ihr grünes Bewußtsein entdeckt, wachsen die Bäume sprichwörtlich in den Himmel. Ein Kommentar von Laila Mirzo.