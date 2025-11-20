Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Ehrenmedaille für Heinz Rühmann aberkannt: Wenn kleine Geister sich über die ganz Großen erheben wollen

Unter 14 Filmschaffenden, denen wegen vermeintlicher NS-Belastung Ehrenmedaillen entzogen wurden, ist auch die Legende Heinz Rühmann. Foto:Der Mustergatte, (DER MUSTERGATTE) D 1937, Regie: Wolfgang Liebeneiner, HEINZ RÜHMANN
JF-Plus Icon Premium Ehrenmedaille für Heinz Rühmann aberkannt
 

Wenn kleine Geister sich über die ganz Großen erheben wollen

Die JUNGE FREIHEIT präsentiert das Drehbuch, das nachzeichnet, wie die Filmwirtschaft über die Aberkennung von vierzehn Ehrenmedaillen wegen angeblicher NS-Belastungen entscheidet – darunter auch jener von Heinz Rühmann.

