Wenn Araber Europäern den Gaza-Protest verbieten

Marsch in Ägypten gestoppt

In Ägypten wollen europäische Linke wie Carola Rackete Solidarität mit Gaza demonstrieren. Doch sie werden unsanft gestoppt. Längst sitzen die fanatischeren „Palästina“-Unterstützer nicht mehr in den arabischen Regierungen – sondern in Europa. Ein Kommentar.