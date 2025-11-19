Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neuer Chef der Bundeszentrale für politische Bildung: Warum die Union immer verliert Nr. 6.723

Neuer Chef der Bundeszentrale für politische Bildung: Warum die Union immer verliert Nr. 6.723

Neuer Chef der Bundeszentrale für politische Bildung: Warum die Union immer verliert Nr. 6.723

Logo der Bundeszentrale für politische Bildung. Union kapiert mnal wieder nix.
Logo der Bundeszentrale für politische Bildung. Union kapiert mnal wieder nix.
Logo der Bundeszentrale für politische Bildung: Die Union läßt sich die Butter vom Brot nehmen. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
JF-Plus Icon Premium Neuer Chef der Bundeszentrale für politische Bildung
 

Warum die Union immer verliert Nr. 6.723

Die Unionsparteien überlassen der SPD erneut die Leitung der immer weiter nach links gerutschten Bundeszentrale für politische Bildung. Dem anhaltenden Marsch der Linken durch die Institutionen und deren Pervertierung haben CDU und CSU nichts entgegenzusetzen. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Logo der Bundeszentrale für politische Bildung: Die Union läßt sich die Butter vom Brot nehmen. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles