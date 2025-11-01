Warum die Linke verliert – und die Rechte siegt

US-Präsident Donald Trump (r.) und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban: In den USA und Europa gewinnt die Rechte Terrain zurück. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Lange sonnten sich Linke in der Gewißheit ihres vermeintlichen kulturpolitischen Sieges. Doch das Gefühl betrog sie. Im ganzen Westen schlägt das politische Pendel in die andere Richtung aus. Die politische Rechte drängt den Kulturmarxismus zurück. Ein Kommentar.